Sinner, quanto vale l’orologio indossato agli US Open: la cifra è da capogiro

Sai quanto vale l’orologio che Jannik Sinner ha indossato dopo la vittoria degli US Open? La cifra è pazzesca

Tifosi ancora in festa dopo due giorni dalla storica vittoria di Jannik Sinner agli US Open. Il primo italiano a vincere in singolo il Grande Slam americano è stato lui ed è entrato già di diritto nella storia del nostro tennis. Dopo gli Australian Open, il numero uno al mondo ha bissato il successo anche a New York, battendo il padrone di casa Fritz.

Ora per l’atleta altoatesino un po’ di meritato riposo, con la decisione di saltare la Coppa Davis in programma a Bologna. Dovrà recuperare energie dopo un 2024 folle, che non si è ancora concluso. Intanto, resta aperta anche la vicenda legata al doping, nonostante le prime informazioni trapelate, sono arrivate precisazioni importanti.

La WADA infatti, non ha ancora presentato alcun ricorso, ha fatto sapere di considerare “il caso ancora aperto e l’indagine in corso”. Di fatto non ha reso ancora definitiva la decisione originale dell Tribunale Indipendente che aveva completamente scagionato Sinner, dato che il responsabile della contaminazione da Clostebol nel sangue è stato il suo fisioterapista. Negli scorsi giorni, Jannik era stato travolto dalle polemiche e dai giudizi tutt’altro che positivi di alcuni suoi colleghi, ai quali lui ha risposto sul campo.

Sinner, il super orologio agli US Open: ecco il suo valore

Sempre sul campo, il numero uno della classifica ATP ha potuto sfoggiare tutto il suo talento, ma non solo. I più curiosi avranno sicuramente notato l’orologio che il tennista italiano ha indossato, specie al momento dei festeggiamenti in cui ha ricevuto, alzato e baciato il trofeo degli US Open. Per gli appassionati sarà stato anche facile riconoscere il modello.

Si tratta ovviamente di un Rolex, più nello specifico di un GMT-Master II in acciaio Oystersteel e oro Everose Ref. Un modello noto come Root Beer, nome dovuto alla lunetta con i colori neri e marroni che fanno riferimento ad un alcolico molto popolare negli States e in Canada negli anni Sessanta. Si può notare anche una corona in oro rosa e un quadrante con lancette molto grandi e indici numerici di facile lettura.

Sul quadrante le lancette permettono di indicare due orari e la sua carica automatica possiede una riserva di 70 ore. Il costo? Questo modello ha un valore di circa 16mila euro, merito anche della funzionalità duratura nel tempo, ad un design particolare e ad una lavorazione di alto livello, come solo un Rolex del numero 1 al mondo può possedere.