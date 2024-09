Sinner, per quanto tempo resterà primo? Cosa succede con la Coppa Davis

Jannik Sinner, per quanto tempo resterà al primo posto? Ecco cosa succederà con l’imminente Coppa Davis

L’Italia ha vissuto una serata magica grazie a Jannik Sinner, primo atleta uomo del nostro paese a vincere gli US Open in singolo. Un successo netto anche sul padrone di casa Fritz, che nel 2021 lo aveva anche battuto ad Indian Wells. Nulla di fatto questa volta, come nel 2023, ormai l’altoatesino è troppo superiore e viaggia su ritmi difficili da mantenere per chiunque.

In tre set l’italiano ha fatto suo il secondo Grande Slam dell’anno dopo gli Australian Open e proverà a lasciarsi alle spalle il brutto periodo. Il caso antidoping ha infatti perseguitato il tennista in queste settimane, con diversi colleghi che hanno deciso di mettere bocca sulla vicenda, non prendendo le sue difese, ma anzi, attaccandolo a più riprese.

Sinner ha saputo difendersi, con poche parole e molti fatti. Sul campo ha perso solamente 2 set in tutto il torneo, risultando una macchina praticamente infallibile. Successo strameritato e critici ammutoliti ancora una volta. Il 2024 è stato magico per Jannik, che ora si prenderà una meritata pausa, saltando la Coppa Davis.

Sinner, niente Coppa Davis: cosa cambia in classifica

L’Italia si presenterà da campione in carica ed il quintetto scelto sarà composta da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Fuori, invece Jannik Sinner appunto e Lorenzo Musetti. Il capitano dell’Italtennis ha deciso di sollevarli dal torneo per permettere loro di recuperare le energie. Gli azzurri saranno infatti impegnati già mercoledì 11 settembre contro il Brasile all’Unipol Arena di Bologna, non dando neanche il tempo ai due super tennisti di recuperare.

Filippo Volandri ha infatti spiegato: “Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione”.

Su Sinner, nello specifico, Volandri ha aggiunto: “Aveva dato la sua disponibilità per la parte conclusiva del torneo di Bologna, essendo impegnato fino a pochi giorni prima agli Us Open, ma in accordo con i vertici federali e lo staff di Jannik, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale”.

Questa decisione avrà ripercussioni sul primo posto in classifica ATP di Sinner? Assolutamente no. Le partite della Coppa Davis, infatti, non hanno più influenza sulla classifica ATP in termini di punti dal 2016. Ecco dunque che Sinner non correrà nessun rischio di perdere terreno dagli inseguitori, rimanendo saldo in vetta nonostante la sua assenza dal torneo.