Serie A, è UFFICIALE: crociato KO e stagione già a rischio

Ufficiale la lesione del legamento crociato anteriore sinistro, la sua stagione è già a rischio. C’è il comunicato del club di Serie A

Come comunicato dal Torino attraverso una nota ufficiale, “le visite mediche e gli accertamenti strumentali eseguiti su Emirhan Ilkhan, uscito anzitempo durante l’allenamento di sabato scorso, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro“.

“Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto a una valutazione specialistica e a successivo intervento chirurgico”, conclude il comunicato. Ilkhan finisce così sotto i ferri e si rivedrà in campo nel 2025, in caso di recupero solo verso fine stagione. L’intera annata, infatti, è ora a rischio per il centrocampista granata classe 2004.