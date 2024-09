Juventus, svelato il punto debole: “Motta ha un rivale invisibile”

Le ultime news Juventus dopo la sosta per le Nazionali: dalla Serie A alla Champions ed il mercato, i problemi di Thiago Motta

Messa da parte la pausa per le Nazionali, è tempo di fare sul serio. Prima della prossima sosta di ottobre, i top club sono chiamati ad un tour de force tra il campionato di Serie A, la Champions, la Conference e l’Europa League.

Si riparte dalla quarta giornata, la prima con il mercato in entrata chiuso, ad eccezione della possibilità di ingaggiare i calciatori svincolati. L’Inter campione d’Italia in carica parte con i favori del pronostico: si prevede un testa a testa con la Juventus, con il Napoli possibile terzo incomodo, mentre Roma e Milan sono partite un po’ con il freno a mano tirato e sono ancora a caccia del primo successo. Analizzando in particolare i bianconeri di Thiago Motta, il noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha risposto così ai microfoni di ‘news.superscommesse.it’: “Il punto di forza della Juve è proprio il suo tecnico, per la valorizzazione dei giovani della Juve Next Gen, subito impiegati, e per il gioco immediatamente trasmesso alla squadra. Il punto debole, invece, può essere il tempo che servirà ai nuovi acquisti per integrarsi, molti di loro arrivati in extremis. Questo è il rivale invisibile, ma la rivoluzione compiuta sul mercato è stata senza dubbi spettacolare”.