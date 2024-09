Infortunio Bennacer, bollettino UFFICIALE e allarme Milan

Milan, il bollettino ufficiale dell’infortunio di Bennacer: è allarme in casa rossonera

La pausa delle Nazionali è sembrata quasi un toccasana in casa Milan. Una situazione tesa, con la possibilità per Paulo Fonseca di lavorare con parte del gruppo dopo un inizio di campionato davvero difficile.

A complicare le cose però si è messo l’infortunio di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si è fermato prima del match contro la Liberia per un problema al polpaccio, che lo ha costretto a tornare anticipatamente a Milano. Uno stop previsto che si prospetta di almeno tre mesi, anche se proprio in giornata il giocatore è stato sottoposto ad alcuni esami. Esami che hanno confermato la lesione al gemello mediale e tra una settimana il calciatore sarà rivalutato. Fonseca quindi non potrà contare su di lui in questa ripresa: molto probabile che nel giro della prima squadra vengano aggregati sia Kevin Zeroli che Silvano Vos, due tra i più promettenti centrocampisti del Milan Futuro.

Questo l’esito ufficiale proveniente da Casa Milan:

“Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale”.