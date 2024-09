Gol con il portiere a terra, l’ex Serie A finisce nella bufera

Bufera dopo il gol segnato con il portiere a terra, coinvolto anche un ex Serie A

Sono ormai conclusi i vari impegni internazionali e le squadre potranno presto riprendere con i calendari. Prenderanno il via le competizioni europee e ripartiranno i campionati.

In questa pausa per le nazionali però non è passato inosservato quanto accaduto a Santiago tra Cile e Bolivia. Il match, valido per le qualificazioni ai Campionati del Mondo 2026, si è concluso con la vittoria de ‘La Verde’ a sorpresa per 1-2. Risultato che ha permesso alla Bolivia di portarsi solo ad un punto di distanza da Brasile e Venezuela (che sarebbero al momento qualificate) e appaiata al Paraguay, che in questo momento giocherebbe i playoff.

A destare scalpore è stato però il gol siglato dai padroni di casa, firmato da Eduardo Vargas. L’ex attaccante del Napoli ha infatti trovato la rete con il portiere a terra. Il pallone infatti era tra i piedi di Carlos Lampe, estremo difensore boliviano, che è poi caduto sul terreno di gioco per un infortunio, lasciando la sfera a disposizione dell’attaccante. Vargas ha segnato sostanzialmente a porta vuota, approfittando del problema fisico del portiere avversario. Dopo la rete i giocatori boliviani hanno circondato Vargas. Ne è nata una diatriba, ma l’arbitro, che non aveva interrotto il gioco, ha quindi convalidato il gol. Lampe è stato invece costretto ad uscire per infortunio. Pochi istanti dopo il cambio, la Bolivia ha trovato il gol del nuovo e decisivo vantaggio.

E i pareri su quanto fatto da Vargas si dividono. C’è chi ha giustificato l’attaccante, sottolineando che non poteva conoscere l’entità dell’infortunio e che ha fatto bene a segnare.

Non poteva accorgersi con questa dinamica dell’infortunio secondo me. Però se una volta accertato il tutto non si è quantomeno scusato non ci fa una bella figura — Claudio Puccio (@ClaudioPuccio1) September 11, 2024

Ma in quel momento come fai a sapere che tipo di infortunio è? E se poi non è serio e quel mancato gol penalizza la tua squadra? — Club Napoli Castellabate (@CNCastellabate) September 11, 2024

Ha fatto bene , non era li fermo da 10 secondi ma si è infortunato durante l’azione — Milanello (@ivanobi85) September 11, 2024

Il portiere gli è praticamente scivolato davanti, difficile per Vargas capire che si era infortunato, ci sta segnare. — Rodolfo Campione d’Italia ⭐⭐ (@Rodolfo34113504) September 11, 2024

C’è invece chi punta il dito contro l’attaccante, sottolineando un comportamento non corretto.