Balotelli torna in Italia, parla ‘Supermario’: “E non penso alla Nazionale”

Mario Balotelli è ancora senza squadra ma le suggestioni di ritorno aumentano: a parlare è stato lo stesso 34enne ex Inter e Milan

Il mercato si è chiuso in Italia, ma questo non vuol dire che altre trattative in entrata non possano essere definite. Ovviamente tutto limitato agli svincolati, ma ad esempio c’è chi come la Roma ha attinto parecchio vedi gli ingaggi di Mats Hummels e Mario Hermoso. Anche la Lazio è stata accostata a qualche colpo simile, vedi Yazici, ma senza riscontri concreti. E altri non sono ovviamente da escludere.

Anche perché di nomi, pure importanti, rimasti sul mercato ce ne sono ancora parecchi. Uno dei più ‘pesanti’ era senza dubbio Memphis Depay, volato addirittura in Brasile dal Corinthians. Ovviamente il pensiero va ad Adrien Rabiot, ancora in attesa della proposta giusta dopo la fine dell’esperienza alla Juve. E c’è un italiano come Mario Balotelli a caccia di una nuova avventura a 34 anni, compiuti un mese fa. Dopo l’addio all’Adana Demirspor, con cui ha segnato 7 gol in 16 partite, l’ex Milan e Inter si sta allenando – come dimostrano i video sui social – in attesa della chiamata. E di voci ce ne sono state parecchie. Una delle più recenti è stata relativa al Kerala Blaster, club indiano che però non ha voluto affondare il colpo – dicono i media locali – per questioni legate a dubbi sul suo carattere e le questioni disciplinari. Insomma, la fama da ‘bad boy’ ancora pesa su ‘Supermario’. Oltre, evidentemente, alle richieste economiche che non hanno convinto.

Balotelli non molla: “Mi piacerebbe tantissimo restare in Italia, ma non penso alla Nazionale”

E allora si è ritornati in Italia con le indiscrezioni, vedi Monza, Palermo e non solo. Per i brianzoli si era parlato di un eventuale periodo di prova, ma a quanto risulta non c’è nulla e Galliani non pensa assolutamente a un ritorno. Un ritorno a casa, in Sicilia dove è cresciuto, sarebbe senza dubbio suggestivo anche perché i rosanero sono partiti malino: 4 punti in 4 partite e appena 2 gol fatti.

Ad ora niente di concreto, così come per la Mls. E oggi è spuntata pure l’ipotesi Pisa. Ma Balotelli, in realtà, un desiderio ce l’ha e lo ha esternato a ‘La Repubblica’ a margine di un suo allenamento a Brescia: “Sono qui perché è il mio lavoro. È la mia vita. Voglio farmi trovare pronto. Mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta. Mi importa di tornare a giocare, non penso alla Nazionale”. Insomma, ‘Supermario’ manda un messaggio a tutti, una sorta di appello.