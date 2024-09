Balotelli cerca squadra, arriva il rifiuto che nessuno poteva aspettarsi

Le ultime sul futuro di Mario Balotelli. Anche la squadra indiana dice no al giocatore italiano: ecco il motivo di tale scelta

Non c’è davvero pace per Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha ancora tanta voglia di giocare e dopo l’avventura all’Adana Demirspor, in Turchia, è pronto a vivere una nuova esperienza altrove. Al momento, però, l’ex Brescia non ha avuto molta fortuna.

L’Italia continua ad essere un miraggio per il giocatore, che le settimane scorse è stato offerto a diverse squadre, anche brasiliane, ma nessun affare è decollato. Nelle ultime ore si è inoltre parlato di una possibilitĂ addirittura in India, ma per l’ex Milan, Inter, Marsiglia, Manchester City e Liverpool, non è arrivato il via libera da parte del club a cui si sarebbe offerto.

Balotelli, no del Kerala Blasters: ecco il motivo

Il Kerala Blasters – secondo quanto riportato dal Times of India – infatti, non sta prendendo in considerazione un suo tesseramento.

Non risulta, infatti, essere un obiettivo realistico anche per via delle note vicende extra-campo di cui nella sua carriera è stato protagonista. Balotelli, in sintesi, non sarebbe facile da gestire. L’attaccante, che lo scorso 12 agosto ha compiuto 34 anni, resta, dunque, ancora senza squadra. ChissĂ dove proseguirĂ l’avventura calcistica di Super Mario.