Zalewski al Galatasaray, gli ultimi aggiornamenti | CM.IT

La Roma potrebbe cedere Zalewski in Turchia: trattativa avviata con il Galatasaray, c’è tempo fino al 13 settembre

Il mercato non è ancora finito, almeno non per il capitolo cessioni. Lo dimostrano i recenti importanti addii alla Serie A come Osimhen, volato al Galatasaray, o Kostic che ha firmato con il Fenerbahce.

Proprio in Turchia potrebbe finire anche Nicola Zalewski, terzino della Roma, legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2025. Il polacco è da tempo nel mirino del Galatasaray: come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa è avviata e i contatti tra le parti sono costanti, con ancora tre giorni di tempo per la definizione totale dell’affare.

Il mercato in Turchia scade il 13 settembre e fino a quel giorno c’è la possibilità di lavorare all’intesa complessiva. Zalewski potrebbe quindi lasciare la Capitale nei prossimi giorni dopo aver giocato da titolare le prime due partite di Serie A ed essere subentrato nella terza. L’arrivo di Saelemakers, la concorrenza nel ruolo anche di El Shaarawy e il possibile passaggio alla difesa a 3 che metterebbe anche Angelino tra le alternative riducono lo spazio per il 22enne che può così finire in Turchia.