Tutto su Leao: c’è il via libera dell’allenatore

Al rientro dalla sosta il Milan dovrà ritrovare la miglior versione di Leao. Intanto dalla Spagna rilanciano il nome del portoghese per un’altra big

La sosta per riordinare le idee e provare poi a cambiare passo. Questi i prossimi step del Milan di Fonseca che ha iniziato col piede sbagliato la stagione in virtù di due pareggi ed una sconfitta.

Risultati fortemente negativi per una squadra, che pur ripartendo con un altro registro, dovrebbe teoricamente lottare per il titolo. Il gioco proposto finora dalla nuova guida tecnica, le tante problematiche difensive e le polemiche relative ad alcuni singoli, hanno però caratterizzato queste prime settimane di lavoro.

Durante la sosta, al netto dei nazionali ovviamente assenti, Fonseca sta provando a rimettere a posto le cose e già sabato contro il Venezia dovrà mettere in campo qualcosa di differente. Prima di tutto andranno recuperati anche un paio di singoli finiti nell’occhio del ciclone. Il riferimento è naturalmente a Theo Hernandez e Rafael Leao, molto criticati dopo il caso ‘cooling break’ contro la Lazio.

L’attaccante portoghese, spesso sotto i riflettori, è finito peraltro anche nuovamente nel mirino di un’altra big europea. Dalla Spagna insistono e le voci su un futuro altrove aumentano.

Calciomercato Milan, Barcellona su Leao: via libera di Flick

A trattare nel dettaglio l’argomento Leao ci ha pensato il portale ‘ElNacional.cat’, che ha evidenziato come lo stesso lusitano abbia fatto capire alle persone a lui vicine la volontà, in caso di addio futuro, di provare un’avventura al Barcellona.

La stessa testata catalana ha quindi ribadito come lo stesso presidente del Barça, Joan Laporta, aveva già manifestato il suo interesse per l’attaccante del Milan durante lo scorso mercato estivo, ma ora, con la potenziale volontà del calciatore di firmare per il club catalano, le chance di buona riuscita potrebbero aumentare.

Laporta è peraltro fan del gioco di Leao e pensa si possa ben integrare all’interno degli schemi catalani. ‘ElNacional.cat’ inoltre sottolinea come anche l’allenatore Hansi Flick avrebbe dato il suo benestare ad una potenziale operazione per il numero 10 rossonero.

Complice anche il desiderio del tecnico tedesco ecco che il Barcellona potrebbe quindi esplorare tutte le possibilità per tramutare il tutto in realtà. Con il via libera di Flick, il club si prepara a una nuova battaglia di mercato fermo restando che Leao è una grande risorsa del Milan che Fonseca dovrà presto rilanciare ad alti livelli anche per rispedire al mittente ogni voce d’addio.