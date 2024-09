Reijnders ancora in gol: Fonseca finisce nel mirino

Tiijani Reijnders continua a segnare. Il centrocampista può cambiare i piani di Paulo Fonseca: la richiesta è chiara

Gli sono bastati meno di due minuti per trovare la via della rete. Tiijani Reijnders continua così ad essere protagonista con la maglia della sua nazionale.

Il centrocampista ha, infatti, portato avanti l’Olanda nel match di Nations League contro la Germania, con il secondo gol in due partite. Sì perché il numero quattordici aveva trovato la via della rete anche nella sfida contro la Scozia, oltre che un assist. In giorni pieni di critiche, arriva dunque dall’Olanda una notizia più che positiva per il Milan e i suoi fan.

Sui social così i tifosi dei rossoneri stanno esultando e celebrando il proprio calciatore. Ormai Reijnders è diventato virale, ma allo stesso i sostenitori del Diavolo hanno messo nel mirino, in maniera più o meno velata, Paulo Fonseca e le sue scelte. E’ evidente che l’olandese renda di più con l’Orange addosso anziché col rossonero. E il motivo è presto spiegato: quando gioca con il Milan, il calciatore è troppo lontano dalla porta avversaria.

Milan, nuova posizione per Reijnders: i tifosi mandano un messaggio a Fonseca

C’è così chi suggerisce un cambio di modulo, un 4-3-3 con Reijnders nel ruolo di mezzala, e chi lo vedrebbe al posto di Ruben Loftus-Cheek, da trequartista.

Tutti, però, sono d’accordo sul fatto che serva avvicinare l’olandese alla porta avversaria e liberarlo un po’ dai compiti difensivi. Il Milan ha bisogno della versione migliore di Reijnders e ogni sostenitore del Diavolo si augura che Fonseca abbia capito come debba giocare il suo centrocampista.

Ecco alcuni tweet:

Reijnders trequartista. Non c’è altra strada. — Luca Hogan™️ (@LucaHoganC) September 10, 2024

Se vi piace Reijnders registratevi sta partita e la guardate dopo ogni altra partita del Milan, altrimenti dovete aspettare la prossima sosta per rivederlo giocare così — Massiv (@massiv97) September 10, 2024

Uno de los objetivos prioritarios de Paulo Fonseca esta temporada debería ser que viéramos en el Milan un Tijani Reijnders a un nivel similar al de su versión con Países Bajos. Retrato robot del centrocampista de esta década: domina casi todos los registros. — Bruno Alemany (@brunoalemany) September 10, 2024

E da noi lo vorrebbero bloccato dietro,ma come si fa??? — Luca Silvestri (@LukeSil) September 10, 2024

Si può dire che Gianni nostro è forte,o arriva la polizia dell'entusiasmo?@T_Reijnders sei forte,sei da Milan!!! ❤️🖤 — Agad85 (@agad85) September 10, 2024