Niente da fare: lesione in Nazionale e KO contro la Juventus

Non arrivano buone notizie dopo l’infortunio rimediato in Nazionale: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare, salterà la partita con la Juve

Niente da fare, gli esami non lasciano scampo. L’Empoli dovrà rinunciare al suo gioiello per l’attesissima partita di sabato contro la Juventus.

Jacopo Fazzini non sarà infatti a disposizione di D’Aversa per l’anticipo di campionato al ritorno in campo dopo la sosta al cospetto della corazzata di Thiago Motta. Il talento classe 2003 si era fermato venerdì scorso durante il match contro San Marino con la maglia della nazionale Under 21 , accusando un problema muscolare. Fazzini ha lasciato il ritiro degli Azzurrini saltando la successiva sfida con la Norvegia per sottoporsi a Empoli a nuovi controlli.

Empoli, infortunio Fazzini: salterà la sfida con la Juve

Gli accertamenti strumentali però non hanno portato buone notizie all’Empoli e a D’Aversa, vista la lesione muscolare rimediata dal giocatore.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado ai muscoli flessori dell’anca sinistra e dovrà fermarsi per almeno 7-10 giorni. Niente Juventus quindi sabato per Fazzini, che in questo inizio di campionato era stato uno dei migliori nelle fila dello scacchiere di Nicola. Il 21enne centrocampista verrà valutato di giorno in giorno dallo staff medico, con la speranza per l’allenatore empolese di ritrovarlo per la successiva trasferta sul campo del Cagliari.

Per sostituirlo al ‘Castellani’ contro la Juve, D’Aversa nel suo 3-4-2-1 pensa a Esposito (favorito su Maleh) sulla trequarti insieme al Solbakken dietro l’unica punta Colombo. In dubbio inoltre c’è anche l’ex De Sciglio, accasatosi nel finale di mercato all’Empoli e non ancora al meglio della condizione.