Milan, Fonseca rischia grosso: “Brutti segnali”

Il Milan deve iniziare a vincere, Fonseca può giocarsi la panchina in caso di altri risultati negativi: l’avviso al tecnico rossonero

Nel prossimo weekend di campionato, tante squadre a caccia di risultati importanti per aprire al meglio il nuovo ciclo di gare. Particolare attenzione sul Milan, che deve assolutamente invertire la tendenza rispetto a un avvio di stagione molto al di sotto delle attese.

Ruolino assolutamente deludente, quello dei due punti in tre gare, a cui occorre dare una scossa. La gara casalinga contro il Venezia di sabato sera può essere l’occasione giusta per centrare la prima vittoria stagionale, ma servirà un Milan molto più concentrato e compatto rispetto a quello visto in precedenza. Fonseca non può sbagliare, un altro passo falso lo metterebbe seriamente a rischio, anche considerando i successivi match con Liverpool e Inter.

Il tecnico portoghese non ha avuto un impatto semplice sul pianeta rossonero, non c’è solo una quadra tattica ancora da trovare. La società lo sostiene e ha chiuso il ‘caso’ Leao-Theo Hernandez del match contro la Lazio, ma l’episodio può essere la spia di una situazione delicata da gestire. E’ questo il pensiero di Roberto Donadoni, che ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ ha sottolineato come per il Milan tutto questo non faccia bene. “L’episodio con Leao e Theo Hernandez non è stato edificante – ha dichiarato – In una squadra, tutti dovrebbero remare nella stessa direzione, sapere che il gruppo è fatto di tanti individui, accettare e condividere le cose. Quando avvengono certi episodi, sono davvero brutti segnali”. Il Milan e Fonseca sono avvisati: senza unione di intenti non si va lontano.