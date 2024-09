“Inaccettabile”: bufera dopo la Nations League, il capitano minaccia l’addio

Duro sfogo del big dopo il ko in Nations League, minaccia addirittura l’addio alla propria Nazionale. Le dichiarazioni

Il capitano sbotta dopo l’ennesimo ko in un big match, minacciando addirittura l’addio alla sua Nazionale. Lo sfogo è arrivato dopo la sfida di Nations League.

De Bruyne, ko con il suo Belgio contro la Francia, ha parlato così: “È stata una prestazione inaccettabile. Eravamo in sei dietro, non c’era alcun collegamento. Nemmeno nel secondo tempo. Sei indietro, giusto? Non si tratta di transizioni, si tratta del modo di giocare e delle persone che non fanno il loro lavoro”.

La stella belga, sempre più insofferente, mette in dubbio anche il suo futuro in Nazionale: “Dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto, non siamo abbastanza bravi per raggiungere un livello superiore per adesso. Ma proprio per questo dobbiamo dare tutto, se non lo facciamo è finita. Qualcuno non svolge i propri compiti. Posso accettare che non siamo ai livelli del 2018, ma altre cose sono inaccettabili ma non le dirò”. Il CT Domenico Tedesco deve ora fare i conti anche con il ‘caso’ De Bruyne.