Fissata udienza in tribunale: ‘Inter, devi darmi 30 milioni!’

Continua la battaglia legale contro l’Inter partita dopo un’operazione di calciomercato. Chiesto un maxi risarcimento

La storia, anzi la telenovela è tutt’altro che finita. Nel mirino c’è l’Inter, alla quale è stato chiesto un maxi risarcimento di 30 milioni di euro. Come riporta ‘Calcio e Finanza’, adesso il TAS ha fissato l’udienza al prossimo dicembre, precisamente a lunedì 9.

Lo Sporting non molla. Continua la ‘guerra’ del club portoghese a quello nerazzurro, in merito al trasferimento di Joao Mario al Benfica avvenuto nell’estate 2021. Secondo i lusitani, l’Inter si accordò sottobanco col Benfica ‘regalandogli’, in sostanza, il cartellino della mezz’ala dopo aver risolto il contratto dello stesso il giorno prima.

Così facendo, sostiene lo Sporting, la società di Viale della Liberazione aggirò la clausola che avrebbe costretto l’Inter a sborsare 30 milioni in caso di cessione del calciatore a un’altra squadra del Portogallo. Lo Sporting ha avviato un’azione legale a luglio 2022 alla Corte 4 del Tribunale del lavoro di Lisbona, proseguendo poi a ottobre 2022 alla FIFA, sempre con l’intento di vedersi riconosciuti i suddetti 30 milioni.

Inter-Sporting CP, ‘caso’ Joao Mario senza fine: dalla FIFA al TAS

La FIFA ha respinto il ricorso, come ufficializzato dall’Inter nel bilancio del giugno 2023: “In data 10 agosto 2022, Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento per Euro 30 milioni sollevata da Sporting Clube de Portugal in relazione al trasferimento a titolo definitivo di Joao Mario al Benfica per mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. In data 10 luglio 2023 la FIFA ha rigettato integralmente il ricorso”.

A settembre 2003, lo Sporting ha fatto appello al CAS, con nuovo esito negativo. Ma lo Sporting non molla portando il ‘caso’ Joao Mario, il terzo acquisto della storia dell’Inter e a inizio mese trasferitosi al Besiktas, al Tribunale Arbitrale dello Sport che ha sede a Losanna.