Calhanoglu confessa tutto: annuncio sul futuro

A margine delle ultime sfide con la maglia della sua Turchia ha parlato il leader del centrocampo dell’Inter, Hakan Calhanoglu

La Turchia torna a vincere e lo fa convincendo con un netto 3-1 contro l’Islanda in Nations League. Serata importante quindi per la truppa di Montella che mette a referto tre punti pesanti.

A margine della sfida ha preso la parola il capitano Hakan Calhanoglu, che come riportato da ‘sozcu.com’ ha parlato ai giornalisti presenti sottolineando: “Quando si tratta di me ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni un giocatore turco ha partecipato di nuovo al Pallone d’Oro, e ne sono orgoglioso. Dopotutto servo il mio Paese nel miglior modo possibile”. Il centrocampista nerazzurro ha quindi aggiunto: “Questo è sempre stato il mio obiettivo, l’ho detto tante volte”.

Inter, Calhanoglu: “Ho ricevuto offerte, ma avevo detto sarei rimasto”

Nonostante il focus fosse sulla Turchia, Calhanoglu ha anche avuto modo di rispondere ad una domanda sul suo futuro all’Inter.

Il centrocampista di Inzaghi ha evidenziato: “Ho ricevuto offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto e poi l’Inter comunque non mi cede. Quindi, come ho detto, non è una cosa in mio potere. Cercherò di giocare al livello più alto possibile”.

Infine: “Per quel che riguarda la nazionale, voglio riuscire a giocare la 100esima partita con la Turchia. È sempre stato il mio obiettivo. Se il mio corpo lo vuole e lo fa, cercherò di continuare la mia vita calcistica il più a lungo possibile”.