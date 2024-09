Salah torna in Serie A: maxi ingaggio e firma a zero

Momo Salah può ritornare in Serie A: club interessato, firma a parametro zero e maxi ingaggio pronto per superare la concorrenza

Tre gol in tre giornate. Il bilancio di Mohamed Salah in quest’inizio di stagione è straordinario. L’attaccante egiziano del Liverpool ha cominciato come meglio non poteva. Al momento i Reds non hanno sbagliato un colpo e proveranno ad essere competitivi fino alla fine, lottando con il City e le altre per la Premier League. E’ praticamente cominciata la missione Premier League numero 20.

Infatti, il Liverpool ha conquistato fino ad oggi 19 titoli del massimo campionato inglese. E all’ultimo anno di Momo Salah sperano di poter regalare questa grande gioia ai tifosi. Lo stesso ex Roma spera di poter scrivere quest’ultimo capitolo con i Reds, prima di lasciare il club e vivere nuove avventure fuori dal Regno Unito. Infatti, come di recente comunicato da Salah, questo sarà l’ultimo anno al Liverpool. Nessuno del club si è fatto sentire per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2025 e c’è una possibilità di un ritorno in Italia, in una delle società più importanti del campionato.

Salah, Juve interessata: c’è un ostacolo da superare

Secondo quanto riporta il portale online El Nacional, l’Arabia si è proposta all’attaccante egiziano e prova a tentarlo con stipendi importanti. In particolare, l’Al-Ittahad di Benzema si è fatto avanti con un certo interesse. Ma all’interno dell’ambiente Reds non tutti sono sicuri che Salah sia propenso a lasciare l’Europa per la Saudi League.

Infatti, tra le società pronte ad offrire un grande ingaggio a Momo Salah ci sarebbe anche la Juventus. Da questa stagione, il club bianconero ha cominciato un nuovo percorso con Thiago Motta, che sta inserendo giovani e vuole dare una nuova verve a tutto il gruppo. L’obiettivo resta quello di restare altamente competitivi su tutti i fronti, ma è chiaro che se non dovessero arrivare trofei, l’anno prossimo bisognerà fare il salto di qualità richiesto. E l’egiziano potrebbe consentire alla squadra di alzare il livello e giocarsela alla pari con i top club europei. Inoltre, prima della sua consacrazione, Salah ha giocato tre anni in Italia tra Fiorentina e Roma. Con i giallorossi, in particolare, lasciò il segno andando due volte in doppia cifra, ma con il passaggio al Liverpool, cambiò completamente marcia.

Tra le concorrenti da superare, la Juventus deve badare al PSG, che ha puntato l’ala destra. D’altronde, l’opportunità di acquistare il giocatore a parametro zero a luglio 2025 è da cogliere al volo. Servirà solo un ricco ingaggio per convincere il giocatore a seguire uno o l’altro progetto. Attualmente, Momo percepisce circa 11,6 milioni di euro a stagione. Per pareggiare questa cifra servirà uno sforzo economico importante.