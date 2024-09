Non vale più 18 milioni: contropartita e cash per il nuovo colpo dell’Inter

L’Inter del presidente Marotta sempre attivissima sul mercato: il club campione d’Italia ha già iniziato a pianificare le prossime mosse

L’Inter non si ferma e lavora sotto traccia per il mercato del futuro, con un’attenzione particolare alle opportunità in giro per l’Europa.

Il presidente Marotta e Ausilio sono sensibili alle occasioni a parametro zero, che nell’ultima campagna trasferimenti hanno portato due pedine del calibro di Zielinski e Taremi alla corte di Simone Inzaghi. Adesso l’obiettivo principale per la dirigenza di Viale della Liberazione è la caccia a un nuovo centrale difensivo, considerando la carta d’identità non più verdissima di Acerbi e de Vrij, con l’olandese tra l’altro in scadenza di contratto il prossimo giugno. Fari puntati a costo zero in primis su Jonathan Tah, profilo già cerchiato in rosso da tempi non sospetti dal Ds Ausilio e dal braccio destro Baccin. Per il tedesco, che ha annunciato l’addio a fine stagione dal Bayer Leverkusen, ci sarà da battere la concorrenza delle altre big europee.

Calciomercato Inter, da Tah a Bijol: centrale difensivo cercasi per Marotta

L’identikit è piuttosto chiaro seguendo i dettami di Okatree, sulla scia dell’ultimo colpo Palacios: giovane, o comunque di prospettiva, che possa assicurare in futuro anche una plusvalenza importante.

In Serie A alla voce centrale difensivo restano in lizza Scalvini e Schuurs, al momento ai box per i rispettivi infortuni al ginocchio. Il prezzo dei due difensori inevitabilmente si abbasserà rispetto alle prime richieste ed è specialmente il nazionale italiano ha stuzzicare sempre la fantasia dell’Inter, che può sfruttare inoltre gli ottimi uffici con i suoi agenti (gli stessi peraltro di Inzaghi, Bastoni e Darmian). Inoltre, restando nel nostro campionato, il sodalizio campione d’Italia segue da tempo anche Bijol, spiato a più riprese nell’ultimo campionato dagli emissari nerazzurri.

Lo sloveno è pronto per compiere il definitivo salto di qualità dopo la crescita esponenziale con la maglia dell’Udinese e il suo prezzo è destinato a lievitare in vista della prossima estate rispetto alla valutazione da 17-18 milioni di euro dell’ultima finestra di mercato. L’Inter, per abbassare la valutazione, potrebbe anche pensare di inserire una contropartita nell’operazione con il club friulano.