Milan, bocciatura pesante a inizio stagione: “Non è una novità”

Dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice, c’è un nuovo caso da gestire in casa Milan

Due punti nelle prime tre partite rappresentano un bottino magrissimo per i rossoneri: e ora Paulo Fonseca deve gestire un nuovo caso.

Non solo in Italia: anche in Francia il rendimento negativo di Theo Hernandez sembra diventare un vero e proprio caso nazionale. Il terzino francese, autore di una prestazione negativa soprattutto nella sconfitta di Parma, venerdì ha affrontato l’Italia di Luciano Spalletti nella sfida di Nations League vinta per 3-1 dagli azzurri nonostante la partenza choc, con la squadra di Didier Deschamps avanti dopo pochi secondi di gioco. E il terzino ex Real Madrid non ha brillato, anzi.

Già prima della sosta l’esterno classe ’97 era stato “punito”, finendo in panchina (al pari di Rafael Leao) contro la Lazio, salvo poi subentrare, diventando poi protagonista della polemica relativa al cooling break vissuto in disparte proprio insieme al portoghese. Un caso sul quale la dirigenza rossonera ha provato a gettare acqua, ma la prestazione offerta con la maglia della Nazionale francese ha confermato il momento negativo di Theo Hernandez, anche e soprattutto sotto il piano atletico.

Milan, momento negativo per Theo Hernandez: che bocciatura in patria

E in patria non usano giri di parole. All’indomani della sconfitta in rimonta con l’Italia, L’Equipe ha decisamente bocciato la prestazione di Theo Hernandez. Una prova da 4 in pagella, così sintetizzata: “Il protagonista in negativo, avrebbe bisogno di concorrenza nel suo ruolo”.

Il noto quotidiano francese ha poi aggiunto: “È stato dominato nei duelli, il suo brutto periodo non è una novità”. E in Francia invocano un immediato ritorno in Nazionale del fratello Lucas, attualmente infortunato, al fine di avere una alternativa in quella zona di campo. La selezione transalpina scenderà in campo questa sera contro il Belgio e successivamente Theo Hernandez tornerà in Italia per prepararsi ad alcuni appuntamenti particolarmente delicati da vivere con la maglia del Milan: prima la trasferta di Venezia, poi le sfide ravvicinate con Liverpool e Inter.

Proprio in occasione del derby della Madonnina l’esterno rossonero avrà tutti gli occhi puntati addosso dato che – in occasione dell’ultimo derby vinto dai cugini nerazzurri con tanto di certezza matematica dello scudetto – Theo Hernandez fu espulso dopo un battibecco con l’avversario Dumfries. E durante la festa scudetto non sono mancati sfottò, con tanto di stendardo che ritraeva l’esterno rossonero “addomesticato” dal rivale nerazzurro. Una ulteriore difficoltà o un’occasione per riscattarsi? Sarà il campo a parlare.