Juventus, doppio rebus in vista del ritorno in campo: “Si è allenato a parte”

La Juventus ripartirà dalla trasferta di Empoli dopo la sosta per le nazionali: due giocatori in dubbio per l’anticipo del Castellani

Nel fine settimana torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali, con la Juventus impegnata nella trasferta sul campo dell’Empoli sabato pomeriggio nell’anticipo di campionato.

I bianconeri di Thiago Motta sono attesi dal primo tour de force della stagione, visto che tre giorni più tardi faranno il loro esordio stagionale in Champions League contro il PSV Eindhoven. Il tecnico bianconero spera di recuperare diverse pedine per la ripresa, dove certamente oltre a Milik non ci sarà il nuovo acquisto Conceicao, fermato da un problema muscolare e che tornerà disponibile tra fine mese e inizio ottobre. Slitta anche il rientro del centravanti polacco, che potrebbe ritornare arruolabile per il big match dell’Allianz Stadium con il Napoli.

Empoli-Juventus, Nico Gonzalez e Fazzini in dubbio per la sfida del Castellani

Nei prossimi allenamenti sono attesi invece i rientri di Thuram e Weah, ai box dopo gli infortuni rimediati nella prima giornata di campionato contro il Como.

In dubbio per la trasferta di Empoli rimane invece Nico Gonzalez, anche se Thiago Motta tira un sospiro di sollievo dagli ultimi aggiornamenti che arrivano dal ritiro dell’Argentina. L’ex Fiorentina è uscito acciaccato dalla sfida con il Cile, ma il problema riscontrato al piede non preoccupa particolarmente lo staff medico bianconero. L’attaccante sta smaltendo la contusione tra caviglia e tallone e ha svolto un allenamento personalizzato ma in gruppo nell’ultima seduta della nazionale campione del mondo: “Nico si è allenato a parte, mentre Mac Allister lo ha fatto con noi. Vedremo come evolveranno, manca ancora un allenamento“, ha spiegato il Ct dell’Albiceleste Scaloni. Rifinitura decisiva quindi oggi per un ulteriore approfondimento sulle condizioni di Nico Gonzalez e un suo eventuale utilizzo nel match di domani contro la Colombia.

Intanto lo staff medico della Juventus resta in contatto con i colleghi argentini: solo al rientro a Torino a metà settimana Thiago Motta valuterà lo stato fisico del nuovo numero 11 bianconero e se impiegarlo già a partire dall’anticipo di Empoli. In casa toscana invece a preoccupare è Fazzini, ko con la maglia dell’Under 21 azzurra. Il baby centrocampista è alle prese con un infortunio muscolare e la sua presenza resta in forte dubbio contro la Juve al ‘Castellani’.