Infortunio e ‘giallo’ visite: il giocatore rimane a Torino

I due club hanno già l’accordo, ma il problema al ginocchio accusato in partitella rischia di far saltare l’operazione

L’infortunio subito in partitella rischia fortemente di far saltare l’operazione giunta in prossimità del traguardo, con protagonista un calciatore fuori dai piani del tecnico.

Parliamo di Emirhan Ilkhan, talentuoso centrocampista turco che al Torino – nonostante le grandi aspettative e l’investimento di 4 milioni compiuto l’estate scorsa – non ha trovato spazio. Appena 4 le presenze in maglia granata del classe 2004, che il club di Cairo ha intenzione di lasciar crescere altrove visto che è fuori dal progetto sportivo di mister Vanoli.

Per Ilkhan era tutto fatto col Konyaspor sulla base di un semplice prestito, ma il prospetto turco ha rimediato un problema al ginocchio – da capire l’entità – nel weekend appena trascorso. Questo infortunio mette a serio rischio la conclusione dell’affare, dunque il passaggio del ventenne di Istanbul al Konyaspor.

Si attendono novità nelle prossime ore, va detto che per la fumata bianca (dopo le visite mediche, non ancora fatte) il tempo ancora c’è dato che il mercato in Turchia – dove si sta trasferendo Kostic: il serbo ai margini della Juve va al Fenerbahce di Mourinho in prestito secco – chiude i battenti il 13 settembre.