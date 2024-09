Addio Juve UFFICIALE: Kostic vola in Turchia

E’ finita l’avventura con la maglia della Juventus. E’ arrivato il comunicato ufficiale che non lascia più alcun dubbio

Ora non ci sono più dubbi. Il calciatore si prepara a lasciare la Juventus per volare in Turchia. L’accordo è stato definitivamente raggiunto.

A salutare il club bianconero è Filip Kostic, che sarà un nuovo rinforzo del Fenerbahce. A darne notizia è proprio la squadra di Jose Mourinho si propri canali ufficiali: “Il nostro club ha raggiunto un principio d’accordo con la sua società Juventus FC e il giocatore, per quanto riguarda il trasferimento in prestito, di Filip Kostic”.

L’esterno adesso è atteso a Istanbul, dove si sottoporrà ai controlli sanitari del caso, prima di mettere nero su bianco. Superate le visite mediche, dunque, Kostic diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce.