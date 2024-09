“Vlahovic ceduto per due lire”: scoppia il caso alla Juventus

Vlahovic via dalla Juventus, la rivelazione che cambia tutto per il club bianconero: il serbo ceduto “per due lire”

Pausa per il campionato, non per indiscrezioni e polemiche. La Serie A si è fermata dopo tre giornate con Inter e Juventus a braccetto in testa alla classifica (insieme ad Udinese e Torino) e candidate principali alla lotta scudetto.

Una situazione a cui si è arrivati con un mercato profondamente diverso: i nerazzurri hanno fatto pochi e mirati interventi, con gli arrivi a zero di Taremi e Zielinski, oltre a Josep Martinez per la porta e il giovane Palacios. Tutt’altra cosa, invece, la campagna estiva dei bianconeri: tanti acquisti per Giuntoli, ma anche cessioni importanti come quella di Chiesa al Liverpool. Un mercato che ha profondamente modificato la rosa a disposizione di Thiago Motta che si ritrova con una squadra rinnovata, anche se con qualche punto fermo.

Tra questi c’è Dusan Vlahovic, bomber di riferimento della Juventus, anche se con una situazione contrattuale che rischia di scatenare un caso da qui a qualche mese. In scadenza di contratto nel 2026, il serbo ha un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro a stagione, una cifra non in linea con il nuovo corso bianconero basato anche sull’abbassamento del monte ingaggi. Ecco perché il 9 bianconero potrebbe finire in uscita il prossimo anno.

Juventus, Vlahovic ceduto: “Sarà il nuovo Chiesa”

Ne è convinto Paolo Ziliani che su X si lascia andare a considerazioni sul futuro di Dusan Vlahovic. Il giornalista da tempo sostiene che il serbo lascerà la Juventus come accaduto a Chiesa, anche senza un eccessivo incasso.

“Il mercato è finito e all’improvviso tutti scoprono che c’è un caso Vlahovic – ha scritto su X – : l’estate prossima potrebbe essere lui ad andarsene a due lire come Chiesa”. Ziliani continua affermando che la Juventus “si è rinchiusa comprando e stipendiando il bomber serbo a cifre mostruose e non più sostenibili”. Cifre che parlano di un Vlahovic che “peserà a bilancio per 41 milioni a stagione: costato 91,6 milioni, ha uno stipendio di 23 milioni lordi e il mancato rinnovo ne farà il nuovo Chiesa dell’estate 2025″.

Nei prossimi mesi si capirà se davvero Vlahovic diventerà un caso per la Juventus o se si riuscirà a trovare un accordo per un rinnovo al ribasso, con il prolungamento del contratto rivedendo però l’ingaggio su cifre più in linea con il tetto di spesa per la Juventus.