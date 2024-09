Schillaci ricoverato in ospedale, la famiglia: “Condizioni stabili”

Grande preoccupazione degli appassionati di calcio per le condizioni di salute di Totò Schillaci: l’annuncio social della famiglia

Sono ore di apprensione per Totò Schillaci. Il classe 1964, ex attaccante protagonista delle ‘Notti Magiche’ dei Mondiali di Italia ’90, è da tempo malato. Un anno e mezzo fa circa, aveva raccontato le due operazioni subite per un tumore al colon. Oggi, le sue condizioni destano preoccupazione in tutti gli appassionati di calcio ed è la famiglia a fare chiarezza.

Sul profilo Instagram ufficiale del giocatore, i suoi cari pubblicano una storia per spiegare il suo effettivo stato di salute. “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno“. Si susseguono intanto su tutto il web i messaggi di vicinanza all’ex giocatore siciliano.