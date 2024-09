Prima la Juve, poi il Barcellona: si fa durissima per l’Inter

Aumenta la concorrenza dell’Inter sul mercato: dopo Juventus e Milan, anche il Barcellona complica i piani dei nerazzurri campioni d’Italia

L‘Inter è pronta a cogliere nuove opportunità e nell’ultima finestra del mercato sono sbarcati due profili del livello di Zielinski e Taremi a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi.

La dirigenza di Viale della Liberazione aveva chiuso già prima della fine del campionato l’accordo con l’ex Napoli e il centravanti iraniano, rinforzando la rosa dell’allenatore emiliano praticamente a costo zero. La sostenibilità economica impone al presidente Marotta di cercare sempre soluzioni vantaggiose in giro per l’Europa, conservando la competitività sul campo. Insieme al Ds Ausilio e al braccio destro Baccin l’Inter si è mossa in anticipo per la prossima estate e certamente uno degli obiettivi sensibili dei nerazzurri rimane Jonathan David, che si svincolerà nel giugno 2025 dal Lille.

Calciomercato Inter, non solo David: il Barcellona sfida i nerazzurri anche per Tah

Per il nazionale canadese classe 2000 ci sarà da superare la concorrenza delle rivali Juventus e Milan, oltre al Barcellona in Spagna.

I blaugrana però potrebbero mettere i bastoni tra le ruote e complicare i piani dell’Inter anche per Jonathan Tah, come David parametro zero di lusso la prossima estate. I campioni d’Italia seguono da tempo la situazione del 28enne tedesco, che ha confermato la propria scelta di lasciare il Bayer Leverkusen in una recente intervista: “La mia decisione è chiara e non è cambiata. Non rinnoverò il mio contratto, farò una scelta diversa per la mia carriera. È arrivato il momento di pensare a qualcosa di nuovo”. Tah è uno dei profili sul taccuino dell’Inter per rinforzare la casella centrale della difesa di Inzaghi e ha anche dei costi in termini di ingaggio più contenti per esempio rispetto a Hermoso, successivamente accasatosi alla Roma.

Occhio però – come sottolinea il ‘Mundo Deportivo’ – al Barcellona che prepara l’offensiva per convincere il difensore tedesco ad accettare la destinazione catalana. Il patron Laporta ha mosso già i primi passi con l’entourage di Tah e la situazione da parametro zero tra un anno del giocatore intriga e non poco la dirigenza blaugrana.