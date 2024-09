Nuova tegola per Spalletti, UFFICIALE: lascia il ritiro insieme a Pellegrini

Pesante tegola per Luciano Spalletti: nuovo infortunio dopo la vittoria ottenuta ai danni della Francia

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di un giocatore titolare in vista della sfida con Israele dopo la roboante vittoria sulla Francia.

Brutte notizie per Luciano Spalletti alla vigilia della partita tra Italia e Israele: Riccardo Calafiori, infatti, non sarà della partita in programma domani alle ore 20.45 a Budapest, in campo neutro. Il difensore ex Bologna, infatti, rientrerà a Londra nelle prossime ore.

Il difensore scuola Roma era uscito malconcio dalla partita vinta dagli azzurri sulla Francia, quando ha rimediato un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Un problema di natura muscolare che lo costringerà a tornare a Londra in queste ore. In terra londinese proseguirà infatti l’iter riabilitativo insieme allo staff medico dell’Arsenal. Si tratta del secondo infortunio in poche ore per la Nazionale, già orfana di Lorenzo Pellegrini, anche lui costretto a rientrare al club di appartenenza. Contro Israele, dunque, toccherà ad Alessandro Buongiorno e Bastoni, quest’ultimo pronto ad agire da braccetto di sinistra.