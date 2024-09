Non solo Chiesa: il Liverpool porta via un altro top alla Juventus

Il Liverpool guarda ancora in casa della Juventus: dopo Chiesa, un altro giocatore bianconero potrebbe sbarcare ai ‘Reds’

Federico Chiesa ricomincia dal Liverpool, dopo un’estate difficile e l’addio alla Juventus, voglioso di mostrare ad Anfield ciò che sa fare. Il giocatore classe 1997, al momento, si allena con le giovanili dei ‘Reds’, per rimettersi in pari e per entrare a far parte delle gerarchie della squadra di Slot, anche se dovrà darsi molto da fare visto il livello della concorrenza.

L’attaccante potrebbe non essere l’unico a muoversi sulla tratta Torino-Liverpool. Infatti, gli inglesi guardano ancora alla Juventus, per un altro acquisto di grido da effettuare nel 2025. L’anno in cui Virgil van Dijk concluderà il suo contratto con i ‘Reds’ e dunque, al centro della difesa, andrà trovato un sostituto all’altezza. Quel sostituto sarebbe stato individuato in Gleison Bremer. Giocatore già monitorato in passato da club di Premier League, il brasiliano, come sappiamo bene, ma il Liverpool nella prossima estate vorrebbe fare sul serio, secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’. Puntando forte sulle doti fisiche e atletiche del centrale e determinato a non farsi spaventare dalle richieste anche elevate (nell’ordine dei 60-70 milioni) che dovessero arrivare dai bianconeri. Se davvero arrivasse una proposta del genere nella prossima estate, la Juventus dovrebbe quanto meno rifletterci attentamente.