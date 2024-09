Mourinho sblocca la Juve: cessione last minute, ha detto sì

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco più di una settimana, ma la Juventus potrebbe piazzare un altro affare

Non è finito il lavoro estivo del direttore tecnico Cristiano Giuntoli: il dirigente della Juventus a caccia di un ultimo affare di mercato.

Dopo aver portato a termine otto operazioni in entrata nel corso della sessione estiva di calciomercato, la Juventus potrebbe chiudere un’altra trattativa di mercato. Quando è passata poco più di una settimana dalla fine della finestra estiva di trasferimenti, il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli è ancora al lavoro per chiudere un’altra possibile operazione.

Non in entrata, anche perché la squadra a disposizione di Thiago Motta è completa per gli obiettivi stagionali e la società potrebbe pescare solo tra gli svincolati. Ecco perché il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere un’altra possibile trattativa in uscita, dopo aver piazzato già sedici giocatori in esubero tra cessioni a titolo definitivo, prestiti e calciatori andati in scadenza di contratto, totalizzando circa poco più di ottanta milioni di euro nell’immediato, il doppio invece nel lungo periodo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lavora a un’altra cessione

In particolar modo – come anticipato da Matteo Moretto – in queste ore il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, sarebbe al lavoro per la possibile cessione di Filip Kostic.

L’esterno serbo classe ’92, arrivato alla Juventus due anni fa dall’Eintracht Francoforte a fonte di una operazione da circa 15 milioni di euro, è in procinto di lasciare il club bianconero nonostante altri due anni di contratto. Le parti interessate sarebbero in continuo contatto per definire il possibile passaggio di Kostic al Fenerbahce di José Mourinho. Il giocatore, che avrebbe aperto alla destinazione turca, potrebbe trasferirsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni complessivi. Insomma, nel destino di Filip Kostic smebra esserci la Turchia, dato che nei giorni scorsi si era registrato anche l’interessamento da parte del Galatasaray, fresco di ingaggio di Victor Osimhen, sempre in prestito, dal Napoli.

Una eventuale operazione che permetterebbe alla Juventus di snellire ulteriormente il monte ingaggi dato che il giocatore serbo allo stato attuale guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, pur essendo un giocatore ai margini del progetto di Thiago Motta.