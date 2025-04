Attaccante a parametro zero: Juventus e Milan si sfidano di nuovo

Colpo offensivo a parametro zero, occasione che può riguardare sia la Juventus che il Milan: si rinnova il duello sul mercato

Percorsi diversi per quanto concerne alcuni aspetti, ma accomunati da un rendimento decisamente al di sotto delle attese e da un cambio di rotta in panchina a stagione in corso. Juventus e Milan hanno vissuto una annata deludente e saranno chiamate a correre ai ripari nel corso del prossimo mercato estivo.

Si trovano in una situazione leggermente migliore i bianconeri, che hanno ancora tutte le possibilità di centrare un piazzamento Champions che possa in qualche modo salvare l’annata, traguardo che invece è ormai di fatto fuori portata per il Diavolo. Ad ogni modo, per entrambe le compagini, che vogliono tornare a competere ad altissimo livello, non può essere questa la normalità e dunque c’è da prepararsi a vederle protagoniste da qui a qualche settimana, quando le rispettive dirigenze opereranno per mettere mano in maniera consistente agli organici e non solo.

Sia a Torino che a Milano, si va verso un nuovo allenatore in panchina, per coltivare serie ambizioni di rilancio. Questo tipo di decisione potrà influire, sicuramente, sulle strategie di mercato. Nel caso del Milan, da capire anche chi sarà il nuovo direttore sportivo. Per bianconeri e rossoneri in egual misura, potrebbero far comodo eventuali acquisti a parametro zero. Un attaccante a titolo gratuito solletica l’interesse di entrambe.

Juventus e Milan, ritorno di fiamma per Calvert-Lewin

Ritorna d’attualità, in particolar modo, il profilo di Dominic Calvert-Lewin, attaccante che era stato accostato a Juve e Milan già in passato.

Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il classe 1997, profilo di prima punta imponente fisicamente ma anche dotato di una certa velocità, lascerà l’Everton in scadenza di contratto a giugno. Nonostante al momento sia fermo ai box da tempo per un infortunio, ci sono diversi club su di lui. ‘TbrFootball’, in Inghilterra, rilancia la candidatura di Juve e Milan, che però dovranno confrontarsi con una concorrenza nutrita: Calvert-Lewin è seguito anche da Manchester United, Tottenham, Nottingham Forrest, West Ham, Marsiglia e Lipsia.