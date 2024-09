La fissazione del presidente: colpo Vlahovic nel 2025

Dusan Vlahovic potrebbe cambiare maglia nel 2025: il bomber serbo potrebbe lasciare i bianconeri tra meno di un anno, è la fissazione del presidente

L’inizio di stagione di Dusan Vlahovic promette grandi cose per la stagione attuale. Il serbo si sta trasformando sempre di più in un finalizzatore implacabile, con Thiago Motta che sta facendo di tutto per dargli i giusti rifornimenti. Per questo, in molti credono che questa possa essere proprio la sua annata e che, quindi, sia lui uno dei principali candidati a conquistare il titolo di capocannoniere.

Il serbo piace a molti, quindi, anche sul calciomercato, ma un club in particolare potrebbe mettere la freccia nei prossimi mesi per arrivare al centravanti. Intanto, l’ex Fiorentina deve chiarire la sua posizione con la Juventus. Sta bene a Torino e Cristiano Giuntoli lo stima molto, ma nelle prossime settimane si parlerà del rinnovo di contratto, con Madama che ha l’obiettivo di spalmare il suo lauto ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione.

Barcellona alla ricerca di un bomber: idea Vlahovic

Se il centravanti non riuscirà a trovare un accordo con la Juve, allora è possibile anche la cessione. Certo, dovrebbe arrivare un’offerta davvero importante per strapparlo ai piemontesi. Questa situazione potrebbe intrecciarsi con quella del Barcellona.

Ai blaugrana il calciatore piace e poi c’è una vera e propria fissazione di Joan Laporta con gli attaccanti. Dopo l’addio di Lionel Messi e da quando è diventato presidente, ne ha acquistato dodici su ventidue acquisti totali. Robert Lewandowski non offre più ampie garanzie per il futuro e un sostituto come Vlahovic sarebbe forse tra i migliori in circolazione per raccogliere la sua eredità.

Il gioco degli spagnoli, tra le altre cose, sarebbe perfetto per esaltare le sue qualità. La pista va tenuta in considerazione nei prossimi mesi, ma senza dimenticare che la Juve fa una valutazione del suo bomber da almeno 80 milioni di euro.