Fenomeno Sinner, domina Fritz e vince gli Us Open

Jannik Sinner senza rivali: batte Fritz in tre set e vince per la prima volta in carriera gli Us Open, secondo Slam per lui

È il numero uno a mondo e lo ha dimostrato ancora una volta. Jannik Sinner si libera di Taylor Fritz in tre set e conquista per la prima volta in carriera gli Us Open, suo secondo Slam.

Una vittoria praticamente mai stata in discussione con l’italiano che conquista il break in apertura di match, lo restituisce subito, ma dimostra di essere in palla non concedendo scampo all’avversario. Il primo set fila liscio con Sinner che chiude in 6-3. Più combattuto il set successivo, con Fritz che comunque fa fatica a trovare la chiave per mettere in difficoltà il rivale: così il 23enne di San Donato piazza il 6-4 con cui si porta sul 2-0.

La terza frazione è quella più combattuta con l’americano che prova a restare aggrappato al match e quasi ci riesce. Fritz, infatti, riesce a portarsi sul 5-3 con un break a suo favore, ma poi subisce il ritorno di Sinner. L’italiano prima restituisce il break, quindi si porta sul 6-5 e toglie ancora una volta il servizio all’avversario. Braccia al cielo, il numero 1 al mondo festeggia la seconda vittoria in carriera in un Grande Slam, blinda il primato nel ranking e si concede anche un bacio in pubblico con la Kalinskaya per celebrare il suo ennesimo trionfo.