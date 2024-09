Cristiano Ronaldo disintegra un altro record: poker della Spagna, la Croazia ritorna al successo

Dal successo del Portogallo contro la Scozia alla rotonda vittoria della Spagna: ecco tutti i risultati di Nations League

La seconda giornata di Nations League si è aperta con gare tutt’altro che banali. Oltre alla larga vittoria con il quale la Spagna ha regolato senza troppi patemi d’animo la Svizzera, da segnalare il successo del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai danni della Scozia: entrato in campo nella ripresa, Cr7 ha timbrato la rete del definitivo 2-1, mettendo a segno il gol numero 901 della sua carriera.

A garantire il successo della Croazia ci ha pensato invece l’eterno Luka Modric: il talento del campione del Real Madrid si è acceso nella ripresa e più precisamente al minuto 52, quando con una pennellata d’autore Modric ha beffato Skorupski, regalando ai suoi un successo molto importante. Conferma il suo ottimo periodo di forma anche la Danimarca, in grado di imporsi a discapito di una Serbia a tratti irriconoscibile con un rotondo 2-0: il gol di Gronbaek è stato bissato dal sigillo di Yussuf Poulsen a cavallo dell’ora di gioco.

Come anticipato poc’anzi, però, il risultato più roboante è stato griffato dalla Spagna, che grazie ad un primo importante sotto tanti punti di vista ha spazzato via la Svizzera, battendola con un largo 1-4. Joselu e Fabian Ruiz proiettano subito le ‘Furie Rosse’ sul doppio vantaggio. Al tramonto del primo tempo, dopo aver centrato la traversa, Amdouni non sbaglia e accorcia le distanze. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, la Spagna non soffre l’inferiorità numerica e punisce gli elvetici nel loro momento di massimo sforzo: Ferran Torres e Fabian Ruiz chiudono i giochi, facendo calare il sipario ad un match mai realmente in discussione.