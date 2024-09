US Open, quanti soldi ha incassato Sinner: cifra da capogiro

Jannik Sinner è entrato nella storia del tennis italiano conquistando la finale degli US Open: ecco quanti soldi ha incassato

Il numero uno al mondo ha confermato tutta la sua forza. Ieri sera all’ora di cena, Jannik Sinner si è confermato assolutamente ingiocabile e ha battuto senza grossi problemi e in tre set un Jack Draper che era parso tra le sorprese più splendenti e temibili di tutti gli US Open.

Con questo successo, si è guadagnato infatti la seconda finale in un torneo del Grande Slam ed è pronto ancora una volta a stupire tutti per gioco, determinazione e mentalità d’acciaio. La sua non è stata solo un’ottima prestazione sotto il profilo sportivo, ma anche una prova che gli è valsa un incremento dei punti nel ranking Atp, in difesa del primo posto, e una cifra piuttosto lauta nelle sue tasche.

Quanto ha guadagnato Sinner con la finale degli US Open

Come è chiaro, più si avanza nei turni di un torneo del Grande Slam, più sale la cifra incassata dagli atleti. Sinner e Draper erano certo di guadagnare almeno un milione di dollari statunitensi (circa 904.000 euro). Il bottino, però, era destinato a incrementarsi per uno dei due, visto che la finale avrebbe portato in dote una somma anche più alta.

Con la vittoria di ieri sera, Sinner è arrivato a ben 1,8 milioni di dollari statunitensi (circa 1,63 milioni di euro), una somma del tutto ragguardevole, soprattutto se consideriamo che si parla di un solo torneo. Il tennista altoatesino avrà una sfida per nulla semplice con Fritz, che a sua volta ha messo nelle sue tasche lo stesso bottino economico, ma è ben consapevole di avere tutte le doti e le capacità per vincere il torneo.

Per quanto riguarda, invece, i punti validi in classifica – altro tema importante dopo il caso doping – il percorso di Sinner verso la semifinale gli era valso ben 800 punti già incamerati, ma grazie alla vittoria con Draper ne ha messi in cascina altri 500. Davvero niente male, per chi vuole restare in vetta ancora per diverso tempo.