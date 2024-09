Scandalo scommesse: scoppia il caso nel Real Madrid di Ancelotti

Un caso sta accendendo i malumori in casa Real Madrid: c’entra un collaboratore di Ancelotti e uno scandalo non da poco con le scommesse

Il Real Madrid ha costruito un dream team che sulla carta potrebbe essere anche in questa stagione imbattibile in Liga come in Champions League. Ma le cose non sono andate benissimo per i Blancos, almeno in questo inizio d’annata. Le Merengues stanno faticando non poco a creare il gioco desiderato e bisogna trovare anche l’alchimia giusta in alcune delle sue principali stelle.

D’altronde non è facile far convivere tutti insieme stelle come Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo e compagni senza perdere l’equilibrio, ma è un problema che vorrebbero avere un po’ tutti gli allenatori. Non è di sicuro l’unico problema con cui deve convivere Ancelotti e di sicuro non il più importante.

Infatti, un nuovo caso che riguarda proprio il Real Madrid sta facendo parlare non poco in Spagna nelle ultime ore. Secondo quanto scrive ‘The Athletic’, infatti, i Blancos assumeranno presto Andy Mangan, ex calciatore inglese con esperienza in squadre minori. Si tratta un’espressa richiesta proprio di Ancelotti, che da tempo voleva un nuovo ingresso nello staff a disposizione e ora finalmente verrà accontentato. Peccato che il suo passato sia piuttosto torbido e non si abbina così bene a un grande club come il Madrid.

Il passato del nuovo collaboratore di Ancelotti fa discutere: scommesse e partite truccate

Non è un mistero, infatti, che Mangan sia stato condannato per aver scommesso su una partita della Lega II tra Accrinton e Bury il 3 maggio 2008, quando all’epoca era calciatore dei Bury. La pena, come è ovvio, fu parecchio severa: fu sospeso per cinque mesi e multato di duemila sterline per aver scommesso 3.500 sterline sulla vittoria della sua squadra, che poi effettivamente vinse con il risultato di 2-0 – la FA ovviamente vieta queste pratiche.

Il punto è che lo scandalo poi diventò sempre più importante, dato che altri quattro calciatori della squadra avversaria erano coinvolti e furono accusati di aver scommesso sulla sconfitta della propria squadra – la FA ha detto senza mezzi termini che David Mannix, Jay Harris, David Mannix e Peter Cavanagh avevano scommesso tra le mille e le 4mila sterline.

“La commissione regolamentare ha serie preoccupazioni che il risultato della partita possa essere stato truccato, anche se nessuno dei giocatori è stato accusato di questi reati“, riferì all’epoca dei fatti Nicholas Stewart, presidente della commissione regolamentare della FA, come riporta il ‘Mundo Deportivo’. Una bella grana per Ancelotti che non può dormire sonni tranquilli, anche dal punto di vista mediatico.