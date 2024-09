Partita sospesa all’improvviso: il motivo è gravissimo

La partita è stata sospesa all’improvviso per un motivo molto grave: la notizia intristisce e fa anche riflettere molti tifosi

La stagione è inizia un po’ per tutti e in tutte le nazioni ed è tempo di raccogliere le forze e quanto preparato per poi metterlo in pratica e dimostrare di poter fare bene e raggiungere la maggior parte degli obiettivi prefissati, che poi andranno raccolti a primavera.

Purtroppo, però, non c’è solo il calcio, con le sue gioie e le sue delusioni, le vette tecniche e le lacrime di natura sportiva. Nel mondo sono davvero tante le persone in difficoltà per la guerra e quella in Ucraina, ormai da qualche anno purtroppo, ha ridisegnato lo stile di vita di molti, anche nel mondo del pallone.

La vicenda che vi raccontiamo oggi dipende proprio da quello ed è accaduta alcuni giorni fa, trovando cassa di risonanza mondiale. Si tratta di un episodio che non passa per nulla inosservato, anzi merita il giusto eco, anche oltre quelli che potrebbero essere i meriti o i demeriti sportivi.

La partita dello Shakhtar viene sospesa a causa della guerra

La scorsa domenica era in programma la partita proprio tra lo Shakhtar, club qualificato per la Champions League e che affronterà il Bologna, e il Kryybas. A inizio secondo tempo, però, le giocate dei singoli hanno lasciato spazio alla paura per via dell’ennesimo allarme aereo degli ultimi anni.

Infatti, il match si stava giocando vicino a Dnipro, in una zona che è stata teatro degli orrori per diverso tempo. Anche la sera di quasi una settimana fa non ha fatto eccezione e quando ancora mancavano diversi minuti alla fine dell’incontro, i calciatori sono stati costretti a mettersi a riparo e poi ad abbandonare in tutta fretta lo stadio. La partita, dunque, è stata sospesa mentre lo Shakhtar era in vantaggio per 1-0 con gol di Stepanenko.