Milan, nuova bufera: che attacco a Leao e Ibrahimovic

Non si placa il clima di perplessità e scetticismo attorno al Milan: arrivano altre critiche a Leao e Ibrahimovic

Il Milan è stata la compagine forse più deludente in questo avvio di stagione e deve già recuperare un divario abbastanza importante dalle prime posizioni. Siamo ancora all’inizio di campionato e il tempo per rifarsi c’è, ma il Diavolo visto nelle prime tre giornate ha palesato alcuni difetti di troppo. Oltre a mostrare altro tipo di criticità oltre quelle strettamente tecniche.

Se su Fonseca qualcuno inizia già a riflettere, anche se la società per il momento ha deciso di schierarsi dalla sua parte, hanno fatto discutere nei giorni scorsi, come sappiamo, vicende di campo e non. Dal “caso” Leao e Theo Hernandez, con la ormai celebre scena del cooling break lontano dalla squadra, a un Zlatan Ibrahimovic inopinatamente in vacanza e non a seguire la squadra nella gara con la Lazio. Vicende che hanno inevitabilmente causato malumore nella tifoseria.

La risposta del Milan non è stata accettabile, anzi, secondo molti. E in particolare secondo Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che stigmatizza il comportamento proprio di Leao e Ibrahimovic, tra gli altri. In un post sul suo profilo ‘X’, il giornalista ha infatti scritto: “Dopo la brutta serata a Roma, il Milan doveva delle risposte ai tifosi. I primi a darle dovevano essere Leao e Ibra, entrambi sotto accusa. Il primo ha replicato a Di Canio, il secondo ha pubblicato uno spot, e basta”.

L’ambiente, insomma, inizia a vivere un clima già abbastanza paradossale. La gara con il Venezia di sabato prossimo, alla luce di questo, assume una importanza capitale.