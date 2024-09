Milan e Arabia Saudita, arriva la conferma UFFICIALE

Ulteriore indiscrezione sul possibile legame ed eventuali operazioni all’orizzonte per il Milan con l’Arabia Saudita dopo la bomba di Santini a Calciomercato.it

Il Milan attraverso un momento di burrasca non indifferente a livello ambientale più che tecnico. Perché i rossoneri hanno allestito una buona squadra, aumentato le alternative a disposizione dell’allenatore, rinforzato la difesa e tenuto tutti i calciatori più importanti. Tutto questo però non si è ancora affatto tradotto in campo, con appena due punti nelle prime tre partite di campionato. A far riflettere però sono soprattutto le prestazioni e la perforabilità difensiva, con sei gol subiti tutti allo stesso modo. “Siamo preoccupati di questo”, diceva Fonseca dopo il pari con la Lazio.

Un’apprensione ben presente ed evidente in tutti i tifosi del Milan che hanno visto soprattutto le difficoltà dell’allenatore a livello di spogliatoio, date le reazioni di Leao e Theo Hernandez che sono i due giocatori più forti. Ovviamente le polemiche e le critiche hanno investito anche se non soprattutto la società, rea di non avere polso e di non avere la tempra e il carisma per intervenire e riportare tutti all’ordine. Chi avrebbe la personalità per farlo, invece, come Zlatan Ibrahimovic non è fisicamente presente perché in vacanza. E intanto qualcuno rimpiange Paolo Maldini. Il giornalista Fabio Santini, in questo senso ha lanciato la bomba qualche giorno fa a Calciomercato.it: “Se viene vuole carta bianca su tutto, vuole essere lui l’unico reggente e non gli verrebbe consentito. E posso dire che Maldini si sta muovendo in Arabia per trovare soci che rilevino il pacchetto di maggioranza di Gerry Cardinale, il 51 o 52 per cento. E prima o poi lo troverà, allora rientrerà nel Milan”. Intanto proprio dall’Arabia arrivano delle conferme ufficiali sugli affari tra i sauditi e il club rossonero.

Milan, il governo saudita: “Può investire in Arabia”

A rivelare il possibile legame tra il Milan e l’Arabia a livello finanziario – come riporta ‘La Repubblica’ – è stato lo stesso Mise, ovvero il ministero per gli Investimenti di Riad, che ha pubblicato un documento di 46 pagine che si intitola “Why Saudi Sport 2024” per presentare lo Sport saudita al mondo e attrarre nuovi investitori sportivi locali e internazionali. In questi comunicati il Milan sarebbe inserito tra le società che potrebbero decidere di investire nel regno.

Anche se non è specificato in che modalità o eventualmente con che tipo di partnership. Il quotidiano sottolinea inoltre che da Casa Milan non arriva nessuna conferma in tal senso, anzi solo secche smentite su qualsiasi operazione in ballo con il regno saudita. Ma da parecchi mesi le indiscrezioni in chiave rossonera su un possibile ingresso in società degli arabi si rincorrono.