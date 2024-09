Inter, altro allarme per Inzaghi: “Condizioni da valutare”

Inter, nuovo allarme per Inzaghi: “Condizioni sono da valutare”

Una pausa per le Nazionali che rischia di mietere vittime. Come al solito, verrebbe da dire, visto che spesso dopo gli incontri internazionali accade ormai un po’ troppo frequentemente che i calciatori tornino ai rispettivi club in condizioni non ottimali.

E in casa Inter emergono diverse preoccupazioni. Oltre a Frattesi, uscito per infortunio contro la Francia, anche Zielinski è stato costretto ad uscire prematuramente dal campo. E a centrocampo c’è un altro giocatore che sembra essere a rischio. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che ha lasciato il campo per un affaticamento muscolare nell’ultimo match di Serie A vinto 4-0 dall’Inter contro l’Atalanta. Nonostante questo il giocatore non ha rifiutato la convocazione in Nazionale e ha dato il suo contributo.

Inter, dubbi Calhanoglu: “Condizioni da valutare”

Calhanoglu è entrato al 64′ del match che la Turchia ha disputato contro il Galles, pareggiato 0-0. Il centrocampista nerazzurro si è messo in evidenza con grandi giocate, ma a riguardo le parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, fanno un po’ preoccupare l’ambiente nerazzurro e Simone Inzaghi.

“Come sta Calhanoglu? Valuteremo le sue condizioni, sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti e non abbiamo corso rischi per lui” ha affermato il tecnico italiano. Contro l’Islanda il suo impiego è in dubbio e da Milano osservano la situazione con un po’ di preoccupazione. Dopo la sosta inizierà un vero e proprio tour de force per le squadre di club: domenica 15 l’Inter è attesa a Monza per il posticipo serale della quarta giornata, mentre mercoledì 18 ci sarà la rivincita della finale di Istanbul contro il Manchester City prima del derby contro il Milan in programma domenica 22. Tre gare importantissime alla ripresa della stagione.