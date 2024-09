Flop al Milan, ma nei parametri Inter: Marotta è pronto a regalarlo a Inzaghi

Il mercato dell’Inter è già proiettato al futuro. Marotta pensa di regalare a Inzaghi un flop del Milan che rientra nei parametri di Oaktree

Forte del titolo di campione d’Italia dopo una stagione in cui ha dominato in campionato, l’Inter in estate si è limitata a fare qualche ritocco sul mercato, con il presidente Beppe Marotta che si era già mosso con largo anticipo.

Alla corte di Simone Inzaghi sono sbarcati subito gli svincolati Taremi e Zielinski, che hanno preso il posto in rosa di Klaassen, Sensi e Sanchez, poi il secondo portiere Josep Martinez per sopperire all’addio di Audero e infine il giovane Palacios per far fronte all’infortunio subito da Buchanan. Per gennaio l’Inter si farà trovare pronta qualora dovessero presentarsi delle nuove occasioni di mercato, ma vista la programmazione del club nerazzurro, non sorprende che si stia anche già lavorando alla prossima stagione. Tra i nodi da sciogliere c’è quello legato a Denzel Dumfries: si attende una risposta all’offerta di rinnovo a 4 milioni di euro a stagione, onde evitare di perderlo a parametro zero a giugno.

Calciomercato Inter, idea Dest: con il Milan fu un flop

L’esterno destro olandese, peraltro, potrebbe andare via anche in caso di rinnovo del contratto. Le sirene della Premier League, in particolare dell’Aston Villa, non mancano e per questo l’Inter sta già pensando ad un sostituto.

L’ultimo nome sul taccuino dei meneghini, secondo quanto riportato dal portale ‘interlive.it’, è quello di Sergino Dest. Il terzino statunitense – con passaporto olandese – attualmente ai box per un grave infortunio al ginocchio, è rimasto al Psv Eindhoven a titolo gratuito dopo un anno di prestito dal Barcellona. Per età (23 anni) e costo del cartellino (si parla di circa 20 milioni, gli stessi che deriverebbero dalla cessione di Dumfries, ndr), il giocatore rientra nei piani del fondo Oaktree, pronto a dare l’ok all’operazione. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza non certo positiva al Milan nella stagione 2022-23, quando sotto la gestione Pioli raccolse appena 14 presenze (di cui solo 4 da titolare) tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, senza collezionare gol né assist.