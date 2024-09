Falli e proteste, tripla espulsione in pochi minuti: caos per la Juventus

Tre cartellini rossi in pochi minuti e una sconfitta pesante: caos assoluto in campo

È successo di tutto in campo: l’arbitro ha espulso ben tre giocatori per le due squadra. Padroni di casa protagonisti di una sonora sconfitta.

È successo di tutto allo stadio Pozzo La Marmora di Biella, dove la Juventus Next Gen di Paolo Montero ha perso sonoramente contro il Catania, nel match valevole per la terza giornata del girone C di Serie C. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con l’Audace Cerignola e dalla vittoria ottenuta sul campo della Casertana, hanno ancora una volta steccato in casa, soccombendo contro il Catania, protagonista in questo avvio di stagione con sette punti raccolti nelle prime tre giornate, frutto del pareggio ottenuto a Sorrento e delle vittorie ai danni di Benevento – e appunto – Juventus Next Gen.

La partita andata in scena questa sera è stata particolarmente movimentata, soprattutto nel secondo tempo. La prima frazione di gioco si è infatti chiusa con la formazione etnea in vantaggio grazie alle rete di Anastasio, ma nella ripresa gli animi si sono particolarmente infuocati, soprattutto dopo il raddoppio ospite siglato da Roberto Inglese, centravanti ex Chievo Verona e Parma. Poco dopo, infatti, nonostante il doppio vantaggio, il giocatore del Catania Mario Ierardi è stato protagonista di una entrata particolarmente dura ai danni di Afena Gyan, subentrato da poco a da Graca.

Tre espulsioni e risultato a sorpresa, caos in Juventus – Catania

Mario Ierardi è stato ammonito due volte nel giro di pochi secondi dal direttore di gara Gianluca Grasso della sezione arbitrale di Ariano Irpino. Passano due minuti e l’arbitro è costretto a estrarre nuovamente il cartellino rosso.

Questa volta ad essere stato espulso è stato Christos Papadopoulos, centrocampista greco classe 2004 arrivato in prestito dal Genoa. Anche il giocatore ellenico ha pagato a caro prezzo un intervento duro a centrocampo. Animi ancora più caldi: due minuti dopo l’arbitro ha estratto il cartellino rosso per la terza volta, questa volta nei confronti di Filippo Scaglia, tra gli elementi di maggiore esperienza della formazione allenata da Paolo Montero. Il difensore classe ’92, in passato tra le fila di SudTirol, Como, Monza e Torino, era stato sostituito al ventesimo minuto di gioco della ripresa, ma è stato espulso dalla panchina per proteste nei confronti della direzione arbitrale. Non una serata facile, dunque, per la Juventus Next Gen che tornerà in campo sabato prossimo quando sarà di scena a Monopoli.