Addio al Milan: la nuova clausola da 75 milioni fa saltare il banco

Addio sempre più probabile al Milan: la nuova clausola rescissoria da 75 milioni di euro fa saltare il banco. Tutti gli aggiornamenti

Ci ha pensato Giorgio Furlani, nella conferenza stampa di presentazione di Abraham, a scacciare via le voci sul possibile esonero immediato di Fonseca.

“Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c’è nessun tipo di panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere. Siamo soddisfatti del lavoro che Paulo Fonseca ha fatto in preparazione, siamo con lui e anche la squadra. Siamo tutti con lui”, ha dichiarato il dirigente rossonero. Dopo Lazio-Milan sono esplosi anche i casi Theo Hernandez-Leao ed Ibrahimovic: il primo relativo al cooling break in disparte dei due big, il secondo per l’assenza del dirigente più rappresentativo all’Olimpico. Nel frattempo, non arrivano buone notizie anche sul calciomercato.

Calciomercato Milan, la nuova clausola rescissoria di Sesko: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, infatti, ci sono importanti novità sul futuro di Sesko, uno dei grandi attaccanti accostati al Milan nell’ultima sessione estiva.

Il gioiello del Lipsia ha rinnovato con il club tedesco, ma rimane sulla lista della dirigenza del Milan per l’attacco del futuro. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezione, nel nuovo contratto sarebbe stata inserita una clausola rescissoria di ben 75 milioni di euro. Cifre che, se confermate, sono ampiamente fuori dalla portata del club rossonero.