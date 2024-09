Tonali torna in Serie A: la scelta è presa

Le ultime sul futuro di Sandro Tonali. La decisione è stata presa: ecco dove giocherà il centrocampista oggi al Newcastle

Curiosità, in questi giorni, per il ritorno in campo della Nazionale di Luciano Spalletti. La UEFA Nations League non è una competizione che esalta i tifosi, di certo, ma c’è da dare un segnale e provare a ripartire dopo la terribile delusione vissuta all’Europeo in Germania.

Una Nazionale che intanto ha recuperato, e questa è una buona notizia, Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan ha scontato la squalifica per scommesse ed è tornato a giocare con il Newcastle.

Il giocatore torna a suscitare attenzioni da parte di addetti ai lavori e appassionati. Non è un segreto, d’altronde, che i sostenitori del Diavolo riabbraccerebbero Tonali ben volentieri. Il centrocampista ancora in Serie A, dunque. Un pensiero questo che accomuna tanti altri tifosi.

Tonali ancora in Serie A: l’ex Milan preferito a Donnarumma e Calafiori

Gli utenti che hanno preso parte al sondaggio su X di Calciomercato.it, non hanno infatti avuto dubbi sul votare proprio su Tonali. E’ così l’ex Brescia, l’italiano all’estero che i tifosi vorrebbero rivedere in futuro nel campionato di Serie A.

Tonali ha raccolto il 35,4% delle preferenze, facendo meglio di Calafiori. Il difensore, da poco passato all’Arsenal, era un desiderio di mercato di diverse squadre, ma soprattutto della Juventus. Per l’ex Bologna il 29,3% dei voti. A sorpresa il meno votato è Gianluigi Donnarumma, con il 15,9%. Sono dunque in pochi a rivolere il numero uno azzurro in Italia. Qualche punto percentuale in più (19,5%), invece, per Vicario. L’ex Empoli, così, riesce a far meglio del collega tra i pali.