Spalletti esalta l’Italia e ritrova Tonali: l’annuncio su Frattesi e Calafiori

L’Italia di Luciano Spalletti torna a sorridere grazie all’importante successo sulla Francia. A commentare la serata di Nations League ci ha pensato il ct

L’Italia ritorna a vincere dopo un Europeo altamente deludente. Gli azzurri hanno infatti superato un esame molto importante vincendo per 3-1 contro la Francia a Parigi grazie alle reti in rimonta di Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Lo stesso ct Luciano Spalletti ha commentato la serata ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Hanno reagito subito facendo la partita che dovevano fare, quindi doppiamente bravi. C’è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio. Ciò che era importante era stare in campo da squadra. Una qualsiasi situazione ti può ridurre alla follia, poi è forza mentale. La condizione fisica non è quella del finale di campionato. Stanno lavorando tutti in maniera corretta. Siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che hanno voglia di far vedere il loro valore”.

Infine un commento anche sul rientro di Tonali: “Ha giocato una partita magnifica. Abbiamo ritrovato un calciatore fortissimo”.

Italia, Spalletti: “Siamo stati dei giganti”

Luciano Spalletti ha quindi parlato della serata anche in conferenza stampa: “Quando ho accettato la Nazionale pensavo di costruire una squadra forte e a me non si modifica l’idea dopo 1-2 gare perse. I ragazzi hanno fatto delle cose importanti oltre i gol: s’è sbagliato tantissimi fraseggi, ma stasera siamo stati dei giganti quanto i nostri avversari”.

Il ct si è ampiamente complimentato con i suoi ragazzi, soffermandosi in maniera positiva anche su alcuni singoli come Dimarco e Udogie, passando per Ricci e Tonali. Spalletti ha quindi espresso la sua soddisfazione per la reazione: “Dopo quel gol lì viene da pensare che ancora si ha la ruggine addosso di quello che c’è successo la volta precedente. E invece col passare dei minuti li ho visti prendere delle decisioni importanti, abbiamo ragazzi giovani di grande qualità. Ricci ha disputato una grande partita”. E poi sul gruppo: “Ci sono altri 3-4-5 giocatori di questo gruppo che abbiamo lasciato a casa ma questo gruppo qui siamo convinti che sia quello che ci porteremo dietro in futuro”.

Rispondendo ad una domanda provocatoria ha quindi affermato: “Cioè utilizzo la tattica di far cadere i calciatori? Mah… A me è sembrato che in 2-3 situazioni non ci è stato fischiato fallo”.

Infine non è mancato un commento sulle condizioni fisiche di Frattesi e Calafiori: “Frattesi dice di averlo detto per tempo, di aver chiesto il cambio appena ha sentito un affaticamento. Per Calafiori c’è da valutare, ma coi nostri bravi medici c’è possibilità di recuperarlo”.