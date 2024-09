Sospiro di sollievo Juventus, recupero lampo: ultimo test decisivo

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulle sue condizioni. L’esito dei test a cui è stato sottoposto non si è fatto attendere: le ultime

Archiviato il pareggio casalingo contro la Roma, la Juventus ha cominciato a muovere ormai da giorni passi concreti in vista della ripresa del campionato. Tra gli impegni in Serie A e quelli in Champions League, infatti, la compagine di Thiago Motta sarà attesa da un vero e proprio tour de force. A calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera, però, è stata anche la situazione riguardante gli infortuni.

Dopo l’infortunio di Conceiçao, per il quale è atteso uno stop compreso tra i 20 giorni e un mese, dall’Argentina sono arrivati importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Nico González. Costretto ad uscire anzitempo nel corso della sfida tra Argentina e Cile per un colpo al tallone, il neo acquisto della Juventus ha effettuato dei test per capire l’evolvere dell’infortunio. In sostanza Nico Gonzalez avrebbe accusato soltanto il dolore derivante dal colpo al tallone.

A riferirlo è Tyc Sports, che spiega come le prossime ore potrebbero rivelarsi assolutamente decisive. A tal proposito, non è affatto escluso che l’esterno offensivo possa ritagliarsi un ruolo importante nel corso della gara contro la Colombia. L’ultimo allenamento rappresenterà un vero e turning Point, contribuendo a sciogliere le ultime riserve. Ad ogni modo la Juve può tirare un sospiro di sollievo: allo stato attuale della situazione, le condizioni di Nico Gonzalez non desterebbero particolari preoccupazioni.