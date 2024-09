Napoli, altro caso spinoso per Conte: ha litigato pure con l’agente

Il campionato è appena iniziato, ma ci sono già alcuni separati in casa in Serie A

Nonostante le vittorie contro Bologna e Parma che hanno scacciato i timori scatenati dal ko di Verona, Antonio Conte deve gestire un caso.

C’è un separato in casa nelle fila del Napoli: un giallo, un caso da affrontare per Antonio Conte, l’ennesimo al termine di un’estate tutt’altro che tranquilla, da Di Lorenzo a Osimhen passando per Folorunsho. Ne resta un altro, l’ultimo: il caso è rappresentato da Mario Rui, la cui situazione potrebbe lungamente tenere ancora banco nell’ambiente azzurro, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora proprio come accaduto a Victor Osimhen, ceduto in prestito al Galatasaray dopo le trattative con Chelsea e Al-Ahli.

Un caso nato durante l’ultima sessione estiva di calciomercato del Napoli: il difensore portoghese era in uscita, ma non ha trovato una nuova collocazione. Il giocatore è da tempo ai margini del progetto azzurro e si sta allenando in disparte. Una situazione non del tutto isolata, ma resa ancora più intricata dai continui rifiuti del giocatore portoghese di accasarsi altrove. Il Napoli, infatti, ha più volte proposto soluzioni al giocatore, così come fatto dallo stesso agente del lusitano, ovvero Mario Giuffredi. Il giocatore mancino che ha spento trentatré candeline lo scorso maggio avrebbe infatti rispedito al mittente tutte le proposte arrivate nei suoi confronti, restando con le valige sul letto.

Napoli, Conte deve gestire anche il caso Mario Rui

L’intenzione del giocatore, come spiegato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, sarebbe stata quella di tornare a giocare in madre patria per accasarsi ad un top club portoghese come il Benfica o lo Sporting Lisbona.

Una possibilità che non si è però concretizzata per il giocatore e per il Napoli: Mario Rui infatti era finito nel mirino di San Paolo, Nizza, Lille, Valladolid, Basaksehir ed Aris, tanti ammiccamenti prontamente respinti dall’ex Empoli e Roma. Alcuni club avrebbero messo sul piatto anche offerte economicamente vantaggiose per il giocatore, con ingaggio ritoccato verso l’alto e prolungamento del contratto (in azzurro guadagna 2 milioni a stagione, bonus compresi), ma non se n’è fatto nulla. Anche nelle ultime ore di mercato l’agente ha intensificato i contatti con club brasiliani, francesi, spagnoli, greci e turchi, ma non c’è stato alcun accordo. Lo stesso Mario Giuffredi non avrebbe nascosto l’amarezza per la situazione del suo assistito, legato al Napoli da un contratto in scadenza al 30 giugno 2026.