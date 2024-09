L’annuncio fa tremare la big: nuova esclusione dalle coppe europee

L’annuncio a sorpresa che fa tremare la big: possibile nuova esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione. Tutti i dettagli

Nuovi problemi con la UEFA incombono sulla big. Tra gli scenari descritti c’è anche una nuova possibile esclusione dalle competizioni europee.

L’ex dirigente dell’Everton, Keith Wyness, ha rivelato che il Chelsea ha un “grande grattacapo” riguardo alla potenziale partecipazione alle coppe europee nella stagione 2025-2026. Intervenuto nel corso del podcast “Inside Track” di ‘Football Insider’, l’ex amministratore delegato del club di Liverpool tra il 2004 e il 2009, che ora gestisce una società di consulenza per grandi club, ha dichiarato che i ‘Blues’ potrebbero essere banditi per la prossima stagione dopo i loro “sconcertanti” accordi sul mercato.

Secondo quanto riportato dal ‘Times’ nelle scorse settimane, la UEFA avrebbe infatti confermato che ai club non sarà consentito registrare gli incassi derivanti dalla vendita a società affiliate, esponendo così il Chelsea al rischio di una potenziale violazione finanziaria.

Chelsea, coppe europee a rischio nel 2025/26: l’annuncio fa tremare il club

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, le possibili sanzioni variano da un semplice avvertimento, una multa o addirittura l’esclusione della squadra dalle competizioni europee per la prossima stagione 2025/26. Il Chelsea di Maresca giocherà la Conference League nel corso di questa stagione.

“Hanno un grosso grattacapo per l’anno prossimo. Non credo che saranno esclusi dalla Conference League per questa stagione, ma avranno un grosso problema se saranno in Europa l’anno prossimo”, ha rivelato Wyness. “Questo è un grosso problema per la dirigenza del Chelsea perché potrebbe essere bandito dall’Europa“.