Fair Play Finanziario, la Uefa ha deciso: club di Serie A multato

Comunicato importante da parte della Uefa sul Fair Play Finanziario: arriva la multa per un club di Serie A

Grande attesa per la stagione delle coppe europee di quest’anno, con il format della Champions League e degli altri tornei riveduto e corretto, per il quale c’è notevole curiosità. Tifosi, appassionati e addetti ai lavori si preparano per un grande spettacolo. Ma la Uefa, intanto, continua a monitorare con attenzione l’operato dei club fuori dal campo e nello specifico in ambito finanziario.

La Camera di Controllo Finanziario dei Club (la CFCB) ha concluso la valutazione dei club che erano sotto esame nella stagione 2023/2024, come riportato in un comunicato ufficiale da parte della Uefa. Su ‘Calcio e Finanza’ si apprendono altri dettagli, con diversi club italiani coinvolti.

C’erano infatti Inter, Milan e Roma sottoposti a una valutazione da parte del Board. Nel comunicato si legge che, relativamente al monitoraggio di 10 club nella stagione 2023/2024, per gli obiettivi finanziari intermedi fissati nell’anno finanziario 2023, quello che si concludeva il 30 giugno 2023, “i club Inter, Milan, Monaco, Marsiglia, Anversa, Psg, Besiktas, Trabzonspor sono stati ritenuti tutti in regola”.

Non è andata così, invece, per la Roma. I giallorossi hanno, secondo il comunicato, “leggermente superato l’obiettivo intermedio per l’anno finanziario 2023 ed è stata sanzionata con una multa da 2 milioni di euro“. Leggera violazione dell’obiettivo finale, invece, per l’Istanbul Basaksehir, che rischia l’esclusione dalla prossima competizione europea cui si qualificherà, a meno che nella stagione 2024/2025 non vada in avanzo.