Svolta storica: abolire il fuorigioco, la Federcalcio si è convinta

Decisione storica da parte della Federcalcio che può rivoluzionare il mondo del calcio: abolizione del fuorigioco

Una scelta storica che potrebbe cambiare il mondo del calcio così come lo conosciamo noi: addio al fuorigioco. È questa la soluzione a cui sta pensando la Federcalcio per evitare polemiche e soprattutto scontri.

Si sa come proprio la segnalazione degli offside sia uno dei nodi più controversi del calcio e sono questi gli episodi che scatenano le discussioni tra i tifosi che si tramutano troppo spesso in liti e violenza, sia sul terreno di gioco che fuori. In Olanda in particolare si affronta una situazione molto particolare con una crescita esponenziale degli incidenti violenti connessi alle partite di calcio. Una crescita dell’11% nella scorsa stagione rispetto a quella precedente e un aumento totale del 58% negli ultimi cinque anni.

Partendo dalla considerazione che, soprattutto nelle categorie inferiori, proprio le decisioni sul fuorigioco diventano pretesto per scontri e violenze, la KNVB sta valutando – secondo quanto riferisce il ‘Guardian’ – di abolire il fuorigioco nei campionati amatoriali.

Olanda, addio al fuorigioco: la Federcalcio ci pensa

Una scelta che sarebbe destinata a quei campionati in cui, oltre a non esserci la tecnologia per aiutare gli arbitri nella decisione, mancano anche ufficiali di gara federali e quindi ogni decisione si presta a polemiche.

Con l’abolizione del fuorigioco la federazione olandese spera di ridurre minacce e violenza nel calcio amatoriale. Proprio l’offside è spesso al centro delle discussioni su novità regolamentari, anche se a livello professionistico appare complicato varare la sua totale abolizione. In Olanda, invece, hanno deciso di farlo, almeno per le partite che riguardano i campionati amatoriali.