Svelato l’accordo: 25 partite o torna in nerazzurro

Svelato l’accordo concluso nell’ultimo calciomercato estivo. 25 partite o torna in nerazzurro: ecco i dettagli del trasferimento del big

“Ripartiremo dopo la sosta con una rosa che avrà 10-11 giocatori nuovi da inserire e studiare. Bisognerà sperimentare in campionato perché non l’ho potuto fare in questi 50 giorni, perché sono arrivati tutti nelle ultime settimane”.

Dopo il pesante 4-0 incassato in casa dell’Inter, Gian Piero Gasperini ha avvisato l’Atalanta ed i suoi tifosi dei “lavori in corso” in casa nerazzurra. “Purtroppo ci sono state difficoltà da subito – ha lamentato Gasperini – L’estate era partita bene, la società aveva fatto ottime operazioni con ottime plusvalenze e insieme ai soldi della Champions League c’è stato spazio per investire. I giocatori sono arrivati nelle ultime settimane e c’è ancora da costruire”.

I tanti acquisti dell’Atalanta sono arrivati dopo le importanti cessioni concluse dal club bergamasco. Anche in porta. Nelle battute finali del calciomercato estivo, infatti, ha salutato Bergamo anche Musso con il trasferimento all’Atletico Madrid. Spuntano importanti dettagli sull’operazione con i ‘Colchoneros’.

Calciomercato, Musso dall’Atalanta all’Atletico Madrid: le condizioni per l’obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, l’obbligo di riscatto dell’Atletico Madrid scatterà alla 25esima presenza stagionale di Musso. Un traguardo tutt’altro che scontato vista la concorrenza in porta di Oblak.

Se non arriverà a 25 presenze, riferisce l’importante quotidiano spagnolo, nella prossima estate Musso tornerà all’Atalanta. Salterebbe così l’obbligo di riscatto per l’Atletico fissato a 7 milioni di euro. Con Liga, Champions League e nuovo Mondiale per club non mancheranno però le occasioni anche per Musso.