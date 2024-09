Penalizzazione in classifica, sentenza UFFICIALE: scoppia il caos

Arriva la sentenza ufficiale sulla penalizzazione in classifica: per il campionato è un vero e proprio caos, cosa sta succedendo

La decisione sulla penalizzazione in classifica è ufficiale ed è destinata a stravolgere il campionato. Regole non rispettate, ma sanzioni non possibili ed allora il comunicato è durissimo.

Acque agitate in Premier League dopo che il Leicester ha vinto la sua battaglia legale. I fatti sono relativi al triennio concluso a giugno 2023 e riguarderebbe la violazione delle regole del Fair Play Finanziario in vigore nel massimo campionato inglese. Violazioni che avrebbero dovuto essere giudicate da una Commissione indipendente con la penalizzazione che sembrava scontata.

Invece il ricorso della società è stato accolto dal Comitato d’Appello: la sentenza dà ragione al Leicester che sostiene di non poter essere giudicato in quanto non ha partecipato in tutto il triennio alla Premier League. La squadra, infatti, è retrocessa in Championship prima del 30 giugno 2023 e quindi, sostiene la sentenza, non può essere giudicata.

Niente penalizzazione per il Leicester, Premier League delusa

La Premier League ha commentato la vicenda, dicendosi “sorpresa e delusa” per la decisione del Comitato d’Appello indipendente di dare ragione al Leicester sulla giurisdizione per la presunta violazione delle PSR.

Secondo la Premier League l’accoglimento del ricorso del Leicester sarebbe un problema per l’integrità delle regole alla quale i 20 club di massima serie devono rispettare. “La decisione del Comitato d’Appello significa effettivamente che, nonostante il club sia stato membro della Lega dalle stagioni 2019/20 al 2022/23, la Lega non può intraprendere azioni contro il club per aver superato la soglia PSR”.

Questo significa che, si legge nel comitato dalla Premier “se il Comitato d’Appello avesse ragione, la decisione creerebbe una situazione in cui qualsiasi club che supera la soglia PSR potrebbe evitare le sanzioni in queste circostanze specifiche. Questo non è chiaramente l’intento delle regole”.